Canon IP 4600, macht Geräusche, eventuell durch Purgeunit

Hallo,

bei mehreren IP 4600 Druckern habe und hatte ich das Problem, dass nach dem Einschalten ein länger andauerendes Geräusch auftritt. Es klingt nach defekten Zahnrädern. Diese habe ich alle (selbstverständlich incl. Purgeunit) ausgebaut und untersucht. Diese sind alle in Ordnung. Das Geräusch ist immer noch vorhanden. Ich vermute, dass das mit der Reinigungseinheit zusammenhängt, insbesondere wenn der Drucker längere Zeit gestanden hat. Denkbar wäre z.B. dass sich in Schläuchen oder auch in der Vaccumpumpe eine Farbablagerung gebildet hat, die dann nachgeordnetete Getriebeteile belasten und es zum Überspringen von Antriebsteilen (nicht die Zahnräder beim Getriebe) kommt. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass es sich um einen häufig vorkommenden Fehler (mindesten 5 mal) handelt gibt es sicher jemanden der genau dasselbe Probleme hatte und diese auch gelöst hat.

Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

Gruß Siggi 24