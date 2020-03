„Welcher Multifunktionsdrucker könnte ihr für mich empfehlen?“

Hallo, ich möchte einen Laser-Farb-Multifunktionsdrucker haben, der drucken, scannen und faxen kann. Folgende Eigenschaften muss es haben: - Beidseitig scannen und drucken - Möglichst günstige Toner, gerne auch Zubehörtoner. Was ich vor habe: Wir sind nur eine Familie. Wir drucken nicht viel, aber Fax wird dennoch gebraucht. Ist ganz praktisch, wenn man sich den Weg zur Postfiliale sparen kann. Farblich werde ich nur drucken, wenn es für die Kinder bei etwas in der Schule gebraucht wird. Ansonsten reicht Schwarzdruck aus. Ferner möchte ich alle Unterlagen, die nicht im Original gebraucht werden, einscannen auf meine Festplatte, die an meiner Fritzbox 7590 hängen soll, weil wir nicht viel Platz in der Wohnung haben. Vielen Dank. PS: Ich wollte mich eigentlich registrieren, aber die Mail kommt seit Stunden nicht.