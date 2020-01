„USB 2.0-Drucker wird von USB 3.0-Laptop nicht erkannt !“

Ich helfe einem schwerbehinderten Bekannten, seinen Papierkrieg in den Griff zu bekommen. Dabei "streikte" der Drucker ( Canon MP 250 ); vermutlich ein USB 2.0 - Gerät (?) Das Ganze wird von einem HP-Laptop ("Pavillon") aus "gesteuert"; vermutlich ein USB-3.0-Gerät (?) Betriebssystem ist Windows 8.1 (64-bit); verwendet wird der Internet-Explorer; Das Ergebnis der Problembehandlung im Laptop zeigte an, daß "ein USB-2.0-Gerät nicht von einem USB-3.0-Gerät erkannt worden ist". Gibt es eine Art "Kupplung" (oder eine sonstige technische Handhabe), um diese Problematik zu lösen oder bin ich evtl. gar gezwungen, einen neuen (3.0-USB)-Drucker kaufen zu müssen ? P.S.: Die Treiber sind sämtlich aktuell, der Canon-Drucker ist als Standarddrucker eingerichtet, etc. pp.