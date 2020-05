Parallel-Port-Drucker unter Win 10

Hallo Leute,

einer Bekannten habe ich einen neuen Win 10 Pro Rechner (Acer Aspire XC-886) eingerichtet, darunter einen älteren Drucker über USB, einen Lexmark S505.

Dank einem Win 8 Treiber funktioniert der Drucker einwandfrei.

Nun hat meine Bekannte einen noch älteren Drucker, einen HP DeskJet 720C.

Mit Parallel-Port... Den hätte sie gern zum Briefe drucken.

Der alte Rechner hatte noch einen 25pol D-Sub.

Na ja, dachte ich, ein USB-Parallel-Adapter und schon läuft die Sache... Denkste.

Der HP, mit Centronics Anschluss, USB zu Parallel-Port-Adapter und am USB 2.0 Port des Rechners, wird von Win 10 erkannt und eingetragen, aber nicht angesprochen.



Wenn ich unter "Geräte und Drucker" nachsehe, sind beide Drucker vorhanden. Auch kann ich jeden einzelnen als Standarddrucker einrichten. Auch die installierten Programme (Word 2003, Foxit, Editor, Paint) erkennen beide Drucker, drucken aber nur zum Lexmark (wenn er aktiv ist).

In der Systemsteuerung und Gerätemanager finde ich nirgends einen Eintrag zum Parallel-Port. Soweit ich mich erinnere, war das unter Win 98 und ME notwendig.

Wie ist das nun unter Win 10 pro 64?

Gibt es eine Chance für meine Bekannte?

Unter "Verwaltung/Dienste/Druckerwarteschlange" ist "automatisch eingetragen. Ich kann mich dunkel an irgend einen "LPT-1 Anschluss zuweisen" erinnern, bekomme aber die Prozedur nicht mehr zusammen. Gibt es noch einen "Oldtimer" (ist natürlich gaaanz lieb gemeint) der sich damit auskennt?

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Berlin.

mfg dieter