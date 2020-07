Die Vorteile der Online Druckerei

(Foto: Pixabay)



Viele Unternehmen nutzen heute die Dienstleistungen einer Online Druckerei. Die Vorteile liegen vor allem in einer verbesserten Kundenbetreuung und eines effizienteren Service.

Daraus ergeben sich auch zwangsläufig Kostenvorteile, die natürlich an den Kunden weitergegeben werden können. In den letzten Jahren haben sich verschiedene Marktführer in Deutschland etablieren können.

Dazu zählen nach Ansicht vieler Experten und Kundenmeinungen (die man im Internet abrufen kann) unter anderem Saxoprint - Die Online Druckerei, welche aufgrund seines erstklassigen Support-Teams viel Unterstützung von den Kunden erhalten hat. Die Kundenbetreuung wird sehr ernst genommen, da es sich um den direkten Kontakt zum Kunden handelt. Daher ist hochqualifiziertes Personal für ein Unternehmen von größter Bedeutung. Sie haben einige der talentiertesten Mitarbeiter der Branche. Vor allem muss ein Kundendienst auch unterstützend und beratend einwirken können.

Prozesse werden durch Online-Dienste erleichtert

Vor allem das Druckerei-Gewerbe profitiert von den Online Dienstleistungen. Diese Vorteile lassen sich auch an den Kunden weiterreichen. Dies erleichtert auch das Spiel der gerechtfertigten Rationalisierung bestimmter Prozesse, die man heute alle auf dem Bildschirm sehen kann. Die Modellierung des Online Managers bildet dazu das Basiswerk, in dem man selbst das Design oder die Farbe der Visitkarte bzw. der Broschüre festlegen kann.

Will man auf das Service verzichten und einen Profi mit der Aufgabe vertraut machen, dann gibt es auch dafür die Möglichkeit. Es lassen sich verschiedene Bereiche ineinander verkoppeln. All das bietet auch unterschiedliche Möglichkeiten im Sinne einer krassen Unterscheidung zur herkömmlichen Druckerei. Sie können in unterschiedlichen Formen in Erscheinung treten. Beispiele wären etwa bedruckte Kaffeetassen oder ein T-Shirt mit dem Logo der Kooperationspartner.

Online Druck-Manager – Chancen erkennen

Die Wahl einer vorgefertigten Vorlage und deren einfache Änderung ist von großem Vorteil. Mit einem Online-Designer können Sie aus einem umfangreichen Repository mit Visitenkartenvorlagen auswählen und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen. In einigen Fällen müssen Sie lediglich die Kontaktinformationsfelder ändern. Für eine persönliche Note können Sie sogar ein Foto von sich hochladen. Ebenso können Sie Ihr Logo hochladen und es so einfügen, dass es zum Rest des Designs passt. Unbedingt beachten: auch bei Visitenkarten gilt das Urheberrecht, das schneller verletzt wird als viele denken. Lesenswert hierzu ist dieser Beitrag von Computerwoche.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Ihr Visitenkarten-Design oder verschiedene Versionen zu speichern. Auf solche gespeicherten Designs kann zu einem späteren Zeitpunkt zugegriffen und schließlich dem Online-Druck unterzogen werden.