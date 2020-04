Brother MFC-J6510DW druckt plötzlich Blau andersfarbig

Ich habe eine Reinigung angestoßen, beim Testausdruck fehlt Cyan. Deshalb erneut gereinigt Cyan war da aber nicht richtig einige der Kästchen waren ohne Farbe. Darauf hin nochmals gereinigt. Der Cyan Ausdruck war eheblich schlechter. Ich habe dann insgesamt 10 Reinigungs Vorgänge gemacht. Da bei wurde der Testausdruck immer schlechter statt besser, zuletzt kam statt Cyan Magenta in das Testfeld mit vielen Lücken. Ich habe dann das Testen abgebrochen.

Ich benutze keine Original Tintenpatronen habe aber noch nie so schlechte Druckergebnisse gehabt. Der Drucker wird nie ausgeschaltet und stößt in Tages-Abständen selbstständig eine Reinigung an. Wenn der Drucker Farbe braucht meldet er sich. Die Cyan Patrone ist voll.

Wie kann ich das Problem beheben?