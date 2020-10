„Alte HP-Druckerpatrone wieder funktionstüchtig machen“

Guten Morgen,

eigentlich war es bisher immer so, dass Farbe auf einem Tuck ersichtlich war, wenn ich die Patrone leicht darüber abstreifte.



Ich habe nun die Kontaktfläche auf ein mit Verdünnung (ist das auch angebracht, wenn kein Iso...-Alkohol vorhanden ist?) getränktes Tuch kestellt und lange gewartet.

Sobald ich ein Papiertaschentuch nehme und die Patrone abstreife, ist keine Farbe ersichtlich.

Wenn ich nun das Papiertaschentuch auflege und VORSICHTIG daran mit dem Mund ansauge, treten alle Farben heraus, was dann in den oberen Lagen des papiertuchs ersichtlich ist.

Zwei dreimal tritt dann beim Absteifen auf dem Paiertuch Farbe aus,dann ist auch wieder Schluss...

D.H. wieder kein Nachflieen der Farbe aus den Düsen:

Ist es nicht so, dass immer Farbe beim Abstreifen auf dem Tuch austreten müsste. So kenne ich das eigentlich von bisher?!



Danke