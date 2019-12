Wie hoch ist denn das Druckaufkommen und würde sich da ggf. ein Farblaser rentieren?



Sonst kämen m.E. die wiederzubefüllenden Ecotank-Modelle von Epson oder die Inkbenefit von Brother in die Auswahl:



https://www.brother.de/drucker/tintengeraete/inkbenefit



https://www.epson.de/for-home/ecotank



Bei den Tintenpreisen ist Brother m.E. auch etwas preiswerter als die Konkurrenz und die machen auch die wenigstens Zicken mit Refills, wobei es da natürlich keine generellen Aussagen über alle Modelle geben kann. Daher vielleicht noch etwas mehr Input dazu:



https://www.tintencenter.com/blog/drucker-mit-guenstigen-patronen/



https://www.tintencenter.com/blog/welcher-drucker-hat-die-geringsten-druckkosten/



Selber habe ich mir vor etwas längerer Zeit einen Workforce Pro von Epson gekauft, da dieser immerhin mit XL-Patronen betrieben werden kann, welche die Seitenkosten auch senken.