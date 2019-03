Hallo zusammen, ich habe einen neuen notebook mit win 10 und bekomme das drucken mit wlan nicht hin.

Habe die software von cd installiert und es wird auch der drucker per wlan angezeigt in der software danach soll ich per wps verbinden komme da nicht weiter.

Habe meinen router (CBN CH6640E) mit passwort und wpa 2 verschlüsselt und diese verbindung funktioniert sehr gut zum notebook.

Das drucken mit usb kabel funktioniert natürlich ohne probleme.

Kann mir bitte jemand weiter helfen- vielen dank.