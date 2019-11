„HP Drucker 2544 im Mixed-Modus verbinden“

Produktname: HP Deskjet All-in-One, Modell 2544.

Betriebssysteme: Windows 10, Android, IOS(Apple)

********************************************

Guten Tag allen hier im Forum.



Ich bitte um Hilfe bei einer nachfolgend beschriebenen Aufgabenstellung.



Es um den HP-Deskjet 2544-Drucker der angeschlossen werden soll im Mixed-Modus.



Dieser Ducker ist einem privaten Umfeld installiert.



In diesem Umfeld sind diverse Geräte vorhanden, die den Drucker nutzen sollen.

1 x Desktop PC (Windows 10), 3 x Laptops (Windows 10), Android Geräte (2 Tablets), 1 x Smartphone von Apple.

Das zu den anzuschließenden Geräten.



Jetzt zu der eigentlichen Frage, der Drucker kennt 3 Anschlussarten.



1 x USB-Anschluß.

1 x WLAN Printing im Netzwerk eingebunden.

1 x Direct Printing , Onlinegeräte verbinden sich direct, Drucker ist quasi der Access-Point.



Lassen sich diese 3 Anschlussarten mischen?

Also der Desktop-PC wird per USB-Kabel verbunden, weil dort die meisten Ausdrucke anfallen.



Weiter, sollen zur gleichen Zeit, bei Bedarf, im Direct-Printing-Verfahren, die vorhandenen Laptops + Tablets ihre Ausdrucke automatisch absetzen ohne das am Netz-System eine Umkonfiguration erforderlich wird.



Welche Schritte sind erforderlich, reicht es, am Drucker die Taste Direct-Print zu betätigen, damit direkt gedruckt werden kann und wenn diese Drucke beendet, über die Taste Direct-Print diesen wieder aussetzen, damit dann wieder mit dem Desktop und mit dem USB-Kabel-Anschluß gearbeitet werden kann.



Oder sollte für alle Geräte, der Drucker nur im Netzwerk installiert werden und über den Netzwerk-Rooter angesteuert werden?

Dann stellt sich die Frage, welche APPs sind auf den Android-Geräten bzw. IOS-Geräten zu installieren.



Falls jemand hier im Forum mit den diversen Anschlußmöglichkeiten (im Mixed-Modus) Erfahrung hat, bitte ich um Tipps, wie diese Installationen am besten vorzunehmen sind.



Bin für jede Rückmeldung dankbar.



Freundliche Grüße

Okieha