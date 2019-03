Drucker HP Deskjet970 ruckt nur noch

Moin,



mein Deskjet 979cxi hat jahrelang treu gedient, nach 3 Wochen Urlaub ruckt er nur noch alle 10 Sek ca 2 cm nach links aus seiner rechten Serviceposition. Die gr?ne PWR-Lampe ist an die gelbe Cancel-Lampe blinkt.

Hab das Ger?t schon auseinandergebaut in der Hoffnung was erkennen zu k?nnen, war aber nicht.

Ich krieg ihn dazu ein Blatt einzuziehen und auszuwerfen, das ist alles.

W?rde das Ger?t nur ungern ersetzen denn ich vermute es ist nur ein Detail...



Hat jemand eine Idee, oder ein Servicemanual?





Vielen Dank im Voraus

Uli