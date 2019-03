„Canon MP560 - WLAN funktioniert nicht“

Hallo Leute,

ich hab eine Frage zu einem Canon MP560. Ich will den Drucker mit meinem Zweitrechner mit Windows 7 per WLAN nutzen. Bei der Einrichtung hat zunächst alles geklappt, am Drucker die WLAN-ID von meinem WLAN-Router eingegeben, die Drucker-Treiber auf dem PC installiert (kabellose Installation ausgewählt) und dann wurde der Drucker problemlos im Netzwerk erkannt und hat auch einwandfrei gedruckt.

Aber nach dieser ersten Einrichtung funktionierte es plötzlich nicht mehr, der Drucker wird zwar einwandfrei unter "Geräte und Drucker" als Standarddrucker angezeigt, aber wenn ich was ausdrucken will, startet nur das entsprechende Druckerfenster am PC, in dem die Meldung steht "Der Drucker ist offline".. (der Drucker natürlich eingeschaltet und bereit).

Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte?