„Wie bekomme ich die umrandung beim Bilder Scannen wieder wek.“

Lass Dich nicht ärgern.

Aber schau doch mal in die Anleitung vom Scanner - vielleicht auch online.

Wenn niemand weiß, was (OK, Bild) du womit und als was und wie scannst - dann ist es nicht so leicht zu antworten. Gerät wäre schon gut zu wissen. Dann guckt hier bestimmt jemand für Dich nach.

Hat der Scanner es ein Menüfeld oder Software.usw.

Vielleicht den Bild-Ausschnitt beim Scannen etwas größer machen um das Bild herum und das Bild mit Grafiksoftware (einfachste) dann zuschneiden.

OK, ich kenne mich fast nicht aus, hab nur einen Uralt-Scanner zu Hause, und bei der Arbeit waren die Dinger zum Scannen sehr, sehr gut ausgestattet.

Gruß,

Anne