„Suche LAN-Laser-Drucker“

Hallo,

ich brauche mal wieder Rat: Ich habe 2 Computer ?ber LAN an einen Router (D-Link) angeschlossen. Nun m?chte ich einen neuen Laser-Drucker ebenfalls ?ber LAN an den Router anschlie?en, so dass ich danach von jedem Rechner aus drucken kann.



Einen Tintenstrahler m?chte ich nicht, da ich nicht sehr h?ufig drucke und dadurch einen h?heren Tintenverbrauch f?r die dauernden Reinigungen nach einer Woche Inaktivit?t habe. (Oder ist dieser Gedankengang nicht richtig?)



Ich suche also einen Laserdrucker (s/w) f?r den privaten Gebrauch f?r diese Anschlussm?glichkeit. So recht habe ich dazu bisher nichts absolut ?berzeugendes gefunden. Vor allem soll dies kein sog. Kombiger?t sein (mit Scanner, Drucker, Zahnb?rste usw.), sondern ein Ger?t schlicht und einfach nur zum Drucken, dies aber zuverl?ssig. Wegen der rein privaten Nutzung soll der Tonerverbrauch nicht im Vordergrund stehen. Zuverl?ssigkeit und sauberes Druckbild sind kaufentscheidend.



Falls jemand einen Tipp hat ? ich bin f?r alle Hinweise dankbar.

Noch einen angenehmen Abend. Emerit