„Papiereinzug / Separation HP 3330“

Nabend,

das dumme Gesülze (XXX nimmt man da, ist da fällig, braucht man da schon) des anderen Mi(s)tstreiters in diesem Thread ignorierst du am besten, der plustert sich nur auf, weil er von Druckern ein gewisses Halbwissen besitzt und sich auch hier gerne damit aufplustert. Von Mainboards und dem dazugehörigen drum und dran mag er (für manche hier beneidenswert viel) Ahnung haben, aber außerhalb seines Fachgebiets kocht er auch nur mit Wasser, was ihn aber nicht davon abhält, seine große Klappe auch woanders aufzureißen.

Zurück zu deinem Gerät. Der Grund für Mehrfacheinzug ist das Separationspad (oder Separator-Tab, wie du es oben nennst), die Einzugsrolle hat da keinen Einfluss drauf. Du hast das Teil jetzt ausgetauscht, die Frage ist natürlich, wie alt das gute Stück schon ist. Das Gummimaterial altert, das tut es auch beim Verkäufer im Lager, irgendwann ist es mit der Seitentrennung dann vorbei.

Greifen wir also in die Trickkiste, ohne noch ein Neuteil zu kaufen. Bau das Separationspad noch einmal aus oder nimm das alte Teil, das ist gehopst wie gesprungen. Dann nimmst du dir einen Haartrockner und erwärmst das Teil vorsichtig, nach ein paar Sekunden versuch bitte, das eigentliche Gummi von dem Plastikträger abzuhebeln. Nimm das Gummi komplett raus. Falls auf der Rückseite noch Klebstoffreste vorhanden sind, rubbel diese bitte mit dem Daumen komplett ab, verwende nach Möglichkeit keine Reinigungsmittel/Alkohol etc., die lassen das Gummi nur austrocknen.

Jetzt brauchen wir noch ein wenig doppelseitiges Klebeband, welches auf die bisherige Oberseite des Gummis passgenau geklebt wird (überstehende Ränder einfach abschneiden), die bisherige innenliegende Unterseite, welche mit dem Kunststoffträger verklebt war, ist jetzt die Seite, welche das Papier voneinander trennen soll, also die Außenseite. Bitte wirklich doppelseitiges Klebeband verwenden, keinen Alleskleber. Der lässt das Gummi sonst innerhalb weniger Tage hoffnungslos austrocknen.

Ich kann dir natürlich keine Gelinggarantie versprechen, aber für den Hausgebrauch sollte so wieder alles eine ganze Zeit lang funktionieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als mit dem "empfohlenen" Wartungskit, zumal ich nicht begreifen werde, was die Verlinkung auf ein Kit für 110/120-Volt-Geräte soll. Hättest du die Entscheidung getroffen, das dir das Gerät diesen Betrag wert ist und der Herr A13 schon weiß, was er tut, dann hättest du einen Haufen Geld für etwas ausgegeben, welches dir erstens nichts nützt und du zweitens auch nie was nützen wird, weil es nicht für europäische Geräte geeignet ist. Aber der Kerl genießt hier ja Narrenfreiheit.

Viel Erfolg wünscht

Jürgen