„LAN Drucker einbinden“

Momentan habe ich den Drucker, einen OKI C332DN, noch über USB angeschlossen, werde ihn aber in den kommenden Tagen über das Netzwerk einbinden. Ist da irgendwas zu beachten?



Wird das Ding per LAN oder WLAN eingebunden und hängt der Drucker dann am Router oder einem Switch?



Idealerweise vergibst Du eine feste IP, wobei die Dinger i.d.R. automatisch gefunden werden. Wie das speziell auch bei WLAN läuft, kannst Du dabei hier nachlesen.





Bei der Treiberinstallation hatte ich die Wahl zwischen verschiedenen Treibern, PS, PCLXL und PCL5, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.



Den Link zum Treiber hast Du ja bereits gefunden, insofern würde ich jetzt einfach den PCLXL nehmen, den Dir vermutlich auch Windows(?) bei der Installation anbieten dürfte.



PCL und PS sind eher Universaltreiber, die die ein generelles Funktionieren verschiedener Geräte über diese Protokolle anbieten, meist jedoch nicht so viel Funktionsumfang anbieten wie der spezielle Gerätetreiber, um das mal auf ein zwar nicht korektes, aber verständliches Niveau herunterzubrechen.



Unter Linux müsstest Du dann ggf. noch die PPD-Datei in Deine CUPS-Datenbank einkopieren, wenn das Teil nicht automatisch eingebunden und erkannt wird. Da der Drucker jedoch PS- und PCL-fähig ist, dürfte dem sehr wahrscheinlich so sein.





Für das Smartphone und den Laptop, von welchen ich den Drucker dann ansteuern wollte, genügt eine App. Bzw. für den Laptop dann nochmal die Treiber(?)



Für´s Laptop nimmst Du genauso den jeweiligen Treiber für das dort installierte Betriebssystem. Für das Smartphone dann halt entweder MobilePrint für Android oder für iOS.



Für PC/Laptop und WIndows wäre evtl. der Web Driver Installer noch interessant, aber der scheint mir für Deine Variante etwas überdimensioniert. Da genügt m.E. der Treiberdownload auf Stick und dessen Installieren sowie das Herunterladen der jeweils nötigen Apps.





Ich hatte noch eine ergänzende Frage. Die is aber im Moment weg.



Die kommt wieder, erklärt sich von selbst oder war dann nicht so wichtig;-)