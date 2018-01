Kyocera Taskafla 5551ci: Duplex Problem

Moin moin.

Bei o.g. Drucker sind nur die in der "werkseinstellung" angegebenen Papierformate als Duplex-Druck einstellbar. Das n?tzt mir nicht viel. Wenn ich ein DIN A4 Buch abgeben soll, kann ich ja nicht auf einen DIN A4 Bogen drucken....weil: Seitenbeschnitt.

Zwar kann ich ein "benutzerdefiniertes Format" einstellen. Allerdings ist die Duplex-Einstellung dann "tot".

Wenn man beim Duplex-Druck "an langer Seite spiegeln" eingibt, sitzt der Anfang von Seite 1 genau dort, wo er sitzen sollte. Der Seitenanfang der R?ckseite allerdings sitzt genau soweit tiefer, wie die L?nge des Bogens vom -eingestellten- Normmass DIN A4 abweicht. Kurios: Dem Drucker k?nnte es doch egal sein, wie lang der Bogen ist (solange man nicht ?ber das druckf?hige Mass -in diesem Fall: 457 X 305- hinausgeht).

Hast Du vieleicht einen L?sungsvorschlag (Die Hotline von Kyocera hat (oder weiss vieleicht auch nichts)?

Fragt mit feundlichen Gr??en vom S?drand der Heide

Nicholas Adam