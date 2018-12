HP LJ 3005, nach "Kurzschluss" Fehler "INVAL VRAM SIZE"

Hallo,

beim Ausdrucken einer Seite (bzw. beim "Hoachfahren" aus dem Schlummermodus) hat mir obiger Drucker per Kurzschluss den Strom abgestellt. Da ich einen Fehler im Netzteil vermutete habe ich dieses ausgebaut und die Elkos vor allem durchgemesssen, keiner war zerst?rt. Nach Zusammenbau zeigt jetzt bei Inbetriebnahme der Drucker die Meldung "INVAL VRAM SIZE". Versuche ?ber Tastenkombination (zuerst DOWN Taste, dann UP Taste etc.) schlagen fehl, der Drucker zeigt sich unbeeindruckt und schweigt vor sich hin. Es gibt noch die Meldung "INVAL JDI NVRAM" und er bleibt dann bei "Initializing" stehen.

Das ist sicher nicht das erste ger?t, das so einen Fehler hat, vielleicht hat jemand Erfahrung damit? Bin f?r jede Art von Tipp dankbar.

Herzliche Gr??e rundum

Thomas