„Druckprobleme mit HP LaserJet Pro 400“

Ich rede von Billigware, du konterst mit Preisen, die durchaus brauchbare Ware erwarten lassen.

OK. Aber ich finde durchaus, dass ein Preis von 27 € billig gegenüber fast 90 € für eine Original-Patrone wirkt, oder? Was also ist an meiner Aussage falsch?

Wenn sich billige Ware genauso oder als noch besser (ergiebiger) auszeichnet, dann frage ich mich, ob die Hersteller der Originale nicht Goldgräberei betreiben; vor allem im Hinblick auf die Preise eines neuen Druckers, der mit einer (zugegebenermapßen nur halbvollen) Patrone unwesentlich teurer ist, als eine nachgekaufte Patrone mit Original-Toner....

- Ja klar. - Der Drucker wird praktisch verschenkt und die Kohle wird mit dem Betriebsstoff gemacht. Ärgerlich, wenn dann der Drucker über viele Jahre seinen Dienst verübt und das Original verschenkt wurde. - Steht zu befürchten, dass die Hertsteller dann in naher Zukunft wegen Leuten wie mir an der Obsoleszenz-Schraube drehen werden.

Das wäre nicht gerade im Sinne der Nachhaltigkeit und würde nur zu noch mehr Mikroplastik führen. - Soll ich jetzt deshalb doch lieber die teuren Original-Patronen kaufen, oder ändert das ohnehin nichts? - Fragen über Fragen.......