„Drucker Wifi kann mit Laptop Wifi nicht kommunizieren“

Wenn ich in der Taskleiste(Windows 10 1803 b17134.5) auf das Netzwerksymbol klicke, dann kommt eine Drop-Down-Liste

mit den in der N?he liegenden WLAN-Teilnehmern ! Wieso wird der Drucker dort nicht angezeigt, obwohl ich die Wifi-Taste

am Drucker gedr?ckt habe ? Der Druckertreiber mit Netzwerk sind installiert(Epson WF2010)!