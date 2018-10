„Druckauftrag ewig in Warteschlange“

Hallo,

ein neues Druckerproblem das immer wieder auftritt.

Wir haben 2 Laptops als Arbeitsgeräte beide per Kabel und Hub in einem Netzwerk mit Drucker, Internet etc verbunden.

Beide verwenden eine Warenwirtschaft JTL über die Rechnungen etc gedruckt werden über einen HP Drucker und Label über einen Labeldrucker.

Mein eigener Laptop hat keine Probleme der läuft fix und einwandfrei.

Aber der andere druckt manchmal keine Rechnungen, wie auch eben.

Beide Rechner haben Win 10.

Das Label wurde sofort über den Labeldrucker ausgedruckt aber die Rechnung über den Laserdrucker nicht.

Seit 17 Minuten steht die Rechnung auch in der Warteschlange aber nichts tut sich.

Der andere hat das nie, woran kann das liegen?