Ich habe das Ding installiert und alle Einstellungen vorgenommen so auch die Zuordnung der Tasten am Gerät.



Soweit funktioniert es auch.



Nur...



wenn der Rechner neu gestartet wird, hat er seine Tasten vergessen.



Gehe ich dann indie Systemsteuerung und schaue nach, wie die Tasten belegt sind und schließe es mit OK ab, dann kennt er die Tasten wieder.



Bis zum nächsten Mal.

Please Help