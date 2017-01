Shellhardware-Erkennung ist deaktiviert (Windows 7 P, 64-bit)

Hallo Leute,



Bei mir ist die Shellhardware-Erkennung deaktiviert.Habe bereits in der System-Steuerung/Verwaltung/Dienste nachgeschaut.



Daher funktioniert die Ansteuerung von meinem CanoScan 8800F anscheinend auch nicht mehr.

Kann mich dunkel daran erinnern, daß ich gleiches Problem vor langer Zeit schon einmal gehabt habe.

Auch damals lag's an der Shellhardware-Erkennung.



Wer kann mir sagen wie ich die Shellhardware-Erkennung wieder in der Registry aktivieren kann ?



Vorab danke für Eure Hilfe



Elmar

