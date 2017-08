Problem mit dem Ausdrucken

Hallo,

ich habe einen Cannon I-Sensys LBP 5050n Drucker. Mein Problem ist wen ich mehrere Sachen ausdrucken will verursacht der Drucker selbst einen Papier stau aus irgendeinem Grund, wen ich die klappe öffne die ich öffnen soll um nach dem Papierstau zu schauen wo nichts ist ,um sie anschließend wieder schließe, Druckt er die eine Seite noch einmal ,dann kommt das selbe Problem wieder. Ich habe den Drucker schon mal offen gehabt und geschaut ob vielleicht was Kaput ist aber leider weis ich nicht nach was man kucken kann oder was es sein könnte.

Ich bitte um Hilfe , Vielen dank im voraus

Gruß Jan Dominik