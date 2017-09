Netzwerkdrucker druckt nicht!!!!!!!!

Hallo Gemeinde,



habe ein problem mit meinem neuen Drucker.

Name: Brother MFC-J4420DW



Habe die Software auf meinen Rechner aufgesp?ielt, dann den Drucker angeschlossen und in den Einstellungen auf WLAN-Assistent gegangen und den n?tigen Netzwerkschl?ssel eingegeben.

Dann OK gedr?ckt und der Drucker hat mir dann einen Ausdruck rausgeworfen mit der Meldung

"Connection:OK"

Wollte dann ein Dokument drucken, aber damit war er nicht einverstanden ;-(

Er sagt mir "Es ist nicht gen?gend Speicherplatz zum Drucken verf?gbar".

Dieses Geschreibsel hier hat er aber gerade gedruckt.

Wie kann das sein?.

Ich wollte mir eine Quittung auf der Seite Euromillons.ch ausdrucken.

Kann es sein, das er die nicht druckt, weil die Quittungsseite sehr farbig ist und er daf?r mehr Speicherplatz braucht???

Ist im Drucker nicht auch ein kleiner Speicher eingebaut, der die zu druckende Seite, egal ob Farbe oder sw, speichert, bevor er sie druckt???

Nach dem Druck wird die Speicherung sicher wieder gel?scht.



Eure Hilfe w?re nett.



Danke und Gru?

Michi