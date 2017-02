Kaufempfehlung Laserdrucker für kleine Arbeitsgruppe/Office

Hallo zusammen,

ich suche eine Laserdrucker (Multifunktionsgerät - Scan, Fax, Copie) das man gebraucht in gutem Zustand für ca. € 200,- bekommen kann.



Funktionen die wichtig sind:

- Netzwerkfähig (LAN od WLAN)

- Duplexdruck

- ADF (Dokumenteneinzug)

- Kopieren

- Scannen

- Faxen

- Scan to Folder am PC/Netzwerk

- Scan to Email



Es ist egal ob sw oder Farbe (gerne auch Farbe wenn um diesen Preis schon etwas zu bekommen ist).

Gedruckt werden ca. 30 Seiten pro Tag (an manchen Tagen da vielfache und dann länger mal nichts)



Welche Geräte könntet Ihr empfehlen die als Gebrauchte Geräte als zuverlässig gelten? Kyocera sollen ja günstige Druckkosten und lange Lebenszeiten sowie wenig Stromverbrauch haben.



Vielen Dank, ich würde mich über Modellempfehlungen freuen.