HP Color LaserJet M553 funktioniert nicht an Raspberry

Habs jetzt zwar hinbekommen, aber das o.g. Problem dabei nur umgangen, keine Ahnung warum das nicht ging.

Vorläufige Lösung: Drucker am Raspberry mit dem "HP Color Laserjet M553 Postscript" Treiber installieren. Am Windows10-Client den Drucker nicht übers Netzwerk suchen, sondern via http-Adresse manuell eingeben (http://Raspberry-IP:631/printers/Druckername) und anschließend mit dem "HP Laserjet Enterprise 500 Color M551 PS" - Treiber installieren.