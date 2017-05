Ich habe alte Farbfotos gefunden mit kräftigen Rotstich die dazu gehörigen

Negativen sind vorhanden

Jetzt meine Frage gib es eine ein Lösung am PC die Negetive in Bilder umzuwandeln

Ich weiß natürlich ich kann die Fotos bei einem Fachhandel entwickeln lassen aber ich würde auch gerne was dazu lernen und probieren..... wenn es nicht all zu kompliziert wird.



Daten zum PC

Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 7,7

Arbeitsspeicher (RAM) 16,0 GB 7,7

Grafik NVIDIA GeForce GTX 770 7,9

Grafik (Spiele) 4096 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 7,9

Primäre Festplatte 370GB frei (466GB gesamt) 5,9

ache

Druker / Scenner ist ein Canon MX 925



ich danke schon mal und grüße Euch..........nettermensch



Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/drucker-scanner-kombis/2017/foto-negativ-539205607.html 01.05.2017 0 3 von 5 von 5