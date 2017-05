„Epson WF3620 USB-Problem“

Moin ihr Lieben,

mein Epson WF3620 bringt nach Anschluß mein ganzes Laufwerksgefüge durcheinander. Die beiden externen Datenspeicheranschlüsse (1xUSB,1xSD-Card) werden mir mit oder ohne Treiberinstallation sofort als Laufwerk Y und Z im Dateimanager angezeigt. In der Datenträgerverwaltung belegt er aber 3 Laufwerke. In meinem Fall H,I und J. Y und Z tauchen da garnicht auf. Wenn ich dann irgendein anderes USB-Gerät anschließe, wird dieses garnicht oder nur kurzfristig erkannt. Im Gerätemanager wird dann beim VIA USB 3.0 eXtensible Hostcontroller -1.0 (Microsoft) ein Ausrufezeichen angezeigt. Ich habe die aktuellsten Chipsatz- und USB-Treiber installiert.

Mein System: Windows 10 Version 1607, Gigabyte Mainboard GA970A-UD3P, AMD FX8300, 8GB RAM

Der PC ist vor 2 Monaten gerade neu aufgesetzt worden.

Weiß jemand Rat??

Vielen Dank Uwe