„Drucker wird plötzlich nicht mehr angezeigt - wer kann helfen?“

Hallo,

habe einen OKI MC562n per LAN Kabel über den Router im Netzwerk.

Hat alles immer gut geklappt, aber heute steht der Drucker beim Drucken nicht mehr zur Auswahl.

Habe WIN 10 und in den Einstellungen wird angezeigt dass kein Treiber verfügbar ist.

Wähle ich Hardwareeinstellungen so wird angezeigt Fehler Code 45 - der Drucker ist nicht an den Computer angeschlossen. (hätte ich überprüft und sollte richtig angeschlossen sein).



Was soll ich jetzt am besten tun?

Danke