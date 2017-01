„Drucker defekt ? Ricoh SP 112“

Der Drucker ist doch nicht defekt. Der eeprom chip war daran schuld. Ich drucke weiterhin mit der selben Kartusche. Hier die Anleitung:

Sobald der Mauszeiger sich in dem Feld (Bild 3) befindet muss man dann Shift+Ctrl drücken und gedrückt halten und auf der rechten Maustaste 2x drücken. Sicherlich geht dies auch mit anderen Modellen.

Andere Modelle: SP111, SP 111SU, SP SF, SP 112, SP 112SU, SP 112SF, SP 110, SP 110SU, SP 110SF

Für diesen Drucker habe ich noch eine Anleitung gefunden wie man den eeprom chip wieder neu beschreibt mit einem Arduino. Oder andere tauschen nur den Chip auf der Kartusche. Warum so schwer wenn es doch so einfach geht in dem man nur eine Zahl abändert.

Ich hatte damals gelesen, dass man auch mit der Starterkartusche 1200 Seiten angeblich drucken kann.