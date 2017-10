„Canon MG5650 druckt nicht“

Nach 2,5 Jahren Drucken ohne Probleme, immer mit einwandfreiem Testdruck

Drucker druckt plötzlich nicht mehr, auch keinen Testdruck.

Es gab im Vorfeld keine Anzeichen eines unsauberen Testdruckes.

Auch jetzt wird mit den bekannten Geräuschen gereinigt und intensiv gereinigt.

Druckseite bleibt total weiß

Ich kann mir nur denken, daß irgendein verborgener und in den Anleitungen nicht erwähnter Zähler voll ist und damit den Druck unterbindet. Gelesen habe ich, daß der Tintenüberlaufbehälter so geschützt werden soll. Aber das wäre deshalb unlogisch, weil die Reinigungsvorgänge trotzdem ablaufen, was ich durch den hohen Tintenverlust bei den Reinigungsvorgängen beobachte.

Kann mir jemand mitteilen, wie der Zähler in diesem Falle zurückgesetzt wird?

Grüße an alle von Max