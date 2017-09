Canon Canoscan 8800F scannt nicht mehr.

Tach, zusammen,

manchmal ist wirklich der Wurm drin.

Ich arbeite mit Windows 10 pro, 64 Bit

Gestern noch gescannt und heute heißt es auf einmal:

Im Geräte-Manger steht:

Daraufhin habe ich zweimal den Scanner im Gerätemanager deinstalliert, bzw. den Treiber unter Programme/fetaures deinstalliert. Keine Änderung.

An einem anderen PC mit dem gleichen Betriebssystem den Scanner neu installiert, mit derselben Kabellage, er sprang sofort an und tat, was er sollte.

In beiden Fällen habe ich den Treiber von Canon für Windows 8.1 installiert, mit dem das Arbeiten bisher auch immer funktionierte. Einen WIN 10- Treiber gibt es nicht.

Vielleicht kann jemand weiterhelfen.

Gruß

AltesCoon.