Hallo zusammen,

ich brauche dringend Hilfe. Seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr faxen. Habe keine Einstellungen geändert. Weder in der Fritz Box 7490 (o2), noch in meinem Kombi Gerät Brother MFC 235 c. Ich weiß, das ist alt. Funktionierte aber bisher immer noch und reichte für meine Zwecke aus. Was kann ich tun? VIelen Dank im Voraus