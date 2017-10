Brother-Farbpatrone vermeintlich leer

Hallo zusammen!



In meinem Brother-Tintenstrahler wird eine Farbpatrone als leer erkannt. Stimmt aber nicht, da ist noch genügend Tinte drin. Nur vorne an der Öffnung scheint eine Luftblase zu sein, so dass dieser Bereich der Patrone leer ist.



Ich habe mal das Etikett der Patrone abgepult, damit man es ein bisschen besser sehen kann. Der rote Pfeil auf dem Bild zeigt den Teil der Patrone, in dem sich eigentlich Tinte befinden müsste. Der grüne Pfeil zeigt auf die noch massig vorhandene Tinte.



https://abload.de/img/img_20170926_201905370zzec.jpg



[Es ist keine Originalpatrone]

Ein mehrfaches Hineinpieksen mit einem Draht hat nichts bewirkt, schütteln und klopfen hilft auch nicht.



Habt ihr einen Tipp, wie man die Patrone noch retten kann, damit man nicht sofort eine Neue kaufen muss?