Ankauf von nicht mehr benötigten Tonerkartuschen - Erfahrungsbericht

Zu Beginn der übliche Hinweis: Ich bin in keiner Weise mit den hier genannten Firmen verbunden.



Wie das immer so ist: Alte Laserdrucker werden entsorgt, weil diese defekt sind oder gegen neuere Modelle getauscht werden. Während man die nicht mehr benötigten Tonerkartuschen bei Leasing-Geräten dem Leasinggeber zurück geben kann, bleibt man bei gekauften Geräten darauf sitzen und bei den Kaufpreisen will man diese ja dann auch nicht einfach wegschmeißen.



Eine solche Situation hatten wir bei uns: Drucker wurden entsorgt und die Toner verblieben im Keller. Es gab zwar die Idee bzgl. eBay usw., aber ich hatte da etwas Bauchschmerzen, die Kartuschen so zu verticken.



Aber wie es der Zufall will, erhielten wir vor kurzem ein Werbefax einer Hamburger Firma TTV Thomas Textverarbeitung GmbH (http://ttv-hamburg.de/), welche wissen wollte, ob wir nicht mehr benötigte Tonerkartuschen haben.



Normalerweise ist es ja eher unhöflich, per Fax unangeforderte Werbung zu verschicken, aber hier ging ich einfach mal darauf ein und schickte eine Liste unserer Tonerkartuschen hin (insgesamt 13 Stück).



Tags darauf kam dann ein Ankaufsangebot und es wurde uns ein in meinen Augen vernünftiger Preis gemacht. Die Einzelposten lagen ca. 50% unter den heutigen Preisen, d. h. ein Toner kostet aktuell auf einschlägigen Preisvergleichsseiten ca. 100 €, die Firma bot uns 50 €. Klar, man darf hat nicht erwarten, den Neupreis zu erhalten. Wichtig ist hier zu wissen, dass die Toner nicht zu alt sein dürfen, die Packung muss heile sein und darf auch nicht mit Fremdaufklebern versehen oder beschrieben sein.



Wir nahmen das Angebot an und erhielten per Post eine DHL-Paketschein, der Empfänger zahlte, was ja schon mal top ist. Die Toner wurden in einen Karton gepackt und das Paket ging nach Hamburg.



Dann passierte einige Tage lang nichts, bis ich einen Anruf von der Firma erhielt, dass das Paket da ist und man die Gutschrift/Überweisung vorbereitet. An dieser Stelle erwartete ich eigentlich, um es mal mit Mikes Wortschatz zu formulieren, verarscht zu werden. Ich ging davon aus, dass man jeden noch so kleinen Mangel oder Beschädigung der Toner ausnutzt, um den Preis zu drücken.



Aber dem war nicht so. Ich erhielt den Brief mit der Gutschrift und sah, es wurde genau der Betrag überwiesen (+ Mehrwehrtsteuer), der auch angeboten wurde, was mich wirklich sehr positiv überraschte. Selbst für eine Uralt-Trommel für ein Faxgerät, deren Karton schon geöffnet und per Hand beschriftet wurde, gab es den komplett angebotenen Betrag. Das hat mich sehr gefreut.



Neben der oben genannten Firma gibt es natürlich auch noch dutzende andere Unternehmen, die solche Tonerkartuschen ankaufen. Ob wir woanders mehr oder überhaupt so viel Geld bekommen hätten, bezweifle ich. So habe ich einfach mal die erstbeste Firma genommen und wurde nicht enttäuscht.



Daher ganz klar mein Tipp: Bevor solche Tonerkartuschen weggeschmissen werden, sollte man prüfen, was man dafür noch im Ankauf bekommt. Es werden teilweise auch leere Kartuschen angekauft, hier aber natürlich für weitaus weniger Geld. Natürlich können solche Angebote auch bei eBay usw. reingestellt werden.

