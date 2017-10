„Altes Xsane 0.998 ?ber neues Xsane 0.999 dr?berinstallieren.“

Moin, moin Gemeinde.



Als Xsane 0.999 damals rauskam, funktionierte meine AiO-Lexmark-CX410de-Farblaser-Drucker/Scanner-Kombi nicht mehr. Nach einigen Recherchen stellte sich Xsane 0.999 als ?belt?ter heraus. Als Workaround installierte ich einfach W7Pro und Debian 8.x Jessie.



Nachdem jetzt Debian 9.x Stretch jetzt ebenfalls auf Xsane 0.999 aktualisiert hat, kann ich nur noch unter Win7Pro/Win10Pro scannen, denn auch Ubuntu-MATE 17.04 nutzt Xsane 0.999.



Als ich testweise Windows 7/10 in VirtualBox unter Debian 9.x Stretch installierte, ging es

logischerweise auch nicht. Egal ob die Kombi am USB-Kabel hing oder per WLAN, Xsane 0.999 mag meinen CX410de-Scanner nicht mehr, sogar Simple-Scan geht nicht, weder am USB-Kabel, noch per WLAN.



Ist Lexmark ?berhaupt noch in den verschiedenen Linux-Gremien, wie HP, Canon, Brother etc.pp?

Wenn nicht, wunderts mich nicht mehr. Dann mu? ich mein Gl?ck woanders (Centos, Fedora, Suse) versuchen.



Kennt Ihr Experten einen Weg, ein altes Xsane 0.998, Xsane-Common 0.998 mit allen anderen Abh?ngigkeiten auf ein aktuelles Debian/Ubuntu "dr?berzuklatschen"? Nur zum Scannen Windows

booten zu m?ssen, ist mir auf Dauer zu nervig. Vorab vielen Dank f?r eure M?he!!!



Sch?ne Gr??e aus Regensburg.

Stefan.