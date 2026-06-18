Samsung portable T7 nicht initialisiert

Gestern wollte ich ein Image mit Acronis schreiben und habe selbstverständlich auch die Option "Verifizieren" gewählt.

Ich erhielt die Nachricht: Image fehlgeschlagen. Danach blinkte die Betriebsleuchte der Porable hektisch und ich konnte nicht mehr darauf zugreifen und sie auch nicht mehr auswerfen. Mache ich einen Neustart, wird sie nach einiger Zeit unten rechts in der Taskleiste angezeigt und ich kann sie auswerfen. Ein Zugriff ist aber nicht möglich.

In der Datenträgerverwaltung wird sie als "nicht initialisiert" angezeigt. Klicke ich auf initialisieren, schlägt das fehl. Hat jemand einen Tipp, wie ich die SSD noch retten kann?