Neugekaufte Festplatte speichert nicht

Hallo!

Ich habe eine externe WD Elements 4TB-HD gekauft:

https://www.amazon.de/dp/B0FLY53XT3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

Habe sie angeschlossen und sie wurde erst nach einiger Zeit (nicht an Hub) erkannt. Die Datenträgerverwaltung fand sie schliesslich und bemängelte fehlende Hardwareinitialisierung. Nachdem ich das angeklickt hatte, folgte Hardwarefehler. Als ich aber zwei andere ext. Platten abgezogen hatte, tauchte sie endlich korrekt angezeigt auf. Dann folgte automatisiert ein WD-Progrämmelchen auf, das gerne in Zukunft erfahren würde, ob die Platte nicht mehr läuft und dergleichen. Na gut, von mir aus. Wenn ichs dann hinter mir habe. Aber dann stand da noch eine Info von Paragon mit der Frage, ob NFS+ installiert werden soll bzw. dessen Treiber?

Ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich abgenervt, wenn man bedenkt, dass ich eine Festplatte erwerben wollte, um Daten darauf zu speichern, und nicht um Nutzen oder Schaden irgendwelcher Werbeangebote zu Nutzen. Schliesslich muss ich ja jedes Mal erst ergründen, zu was das ist, und ob ich mir nicht Probleme einhamdle, wenn ichs einfach wegklicke.

Beim jetzigen oben geschilderten Stand ist mein Problem jedenfalls, dass ich nichts auf der Platte speichern kann. Es kommt die Meldung, ich solle den Schreibschutz entfernen. Da ich NFS+ installieren von Paragon noch nicht angeklickt hatte, beschleicht mich der Verdacht, dass es das WD-Info-Programm sein muss, das mich ausschliesst.

Kann mir bitte jemand helfen? Ich stecke mitte in einer Arbeit und hätte den Speicherplatz gut brauchen können. Und jetzt dieses ganze Gedöns...

Danke

Alibaba