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Neugekaufte Festplatte speichert nicht

Alibaba / 13 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo!

Ich habe eine externe WD Elements 4TB-HD gekauft:

https://www.amazon.de/dp/B0FLY53XT3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

Habe sie angeschlossen und sie wurde erst nach einiger Zeit (nicht an Hub) erkannt. Die Datenträgerverwaltung fand sie schliesslich und bemängelte fehlende Hardwareinitialisierung. Nachdem ich das angeklickt hatte, folgte Hardwarefehler. Als ich aber zwei andere ext. Platten abgezogen hatte, tauchte sie endlich korrekt angezeigt auf. Dann folgte automatisiert ein WD-Progrämmelchen auf, das gerne in Zukunft erfahren würde, ob die Platte nicht mehr läuft und dergleichen. Na gut, von mir aus. Wenn ichs dann hinter mir habe. Aber dann stand da noch eine Info von Paragon mit der Frage, ob NFS+ installiert werden soll bzw. dessen Treiber?

Ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich abgenervt, wenn man bedenkt, dass ich eine Festplatte erwerben wollte, um Daten darauf zu speichern, und nicht um Nutzen oder Schaden irgendwelcher Werbeangebote zu Nutzen. Schliesslich muss ich ja jedes Mal erst ergründen, zu was das ist, und ob ich mir nicht Probleme einhamdle, wenn ichs einfach wegklicke.

Beim jetzigen oben geschilderten Stand ist mein Problem jedenfalls, dass ich nichts auf der Platte speichern kann. Es kommt die Meldung, ich solle den Schreibschutz entfernen. Da ich NFS+ installieren von Paragon noch nicht angeklickt hatte, beschleicht mich der Verdacht, dass es das WD-Info-Programm sein muss, das mich ausschliesst.

Kann mir bitte jemand helfen? Ich stecke mitte in einer Arbeit und hätte den Speicherplatz gut brauchen können. Und jetzt dieses ganze Gedöns...

Danke

Alibaba

Win11 pro 64, Ryzen 5 5600G, Gigabyte B550 X V2, DDR4 16GB RAM, SSD Crucial 500 GB, MSI Geforce GTX 1050 2GT OC und 2xSATA3-HD + 1xeSATA-HD mit insges. 7,5 TB, NT Cooler Master Silent Pro Gold 1000W, Monitor Gigabyte G32QCA"
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gast1000 Alibaba „Neugekaufte Festplatte speichert nicht“
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In der Datenträgerverwaltung vorhandene Volumen komplett löschen, dann neues Volumen erstellen, formatieren und dann müsste die Platte ohne jede fremde Software drauf komplett vorhanden sein....

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Alibaba gast1000 „In der Datenträgerverwaltung vorhandene Volumen komplett löschen, dann neues Volumen erstellen, formatieren und dann ...“
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Holla, das ging aber schnell. Danke!

Aber in der Datenträgerverwaltung ist "Volume löschen" leider ausgegraut. Links (unter Datenträger x) steht Offline, Eigenschaften, Hilfe. Und rechts mit den Schrägstrichen steht Öffnen, Durchsuchen, Eigenschaften, Hilfe.

Alibaba

Win11 pro 64, Ryzen 5 5600G, Gigabyte B550 X V2, DDR4 16GB RAM, SSD Crucial 500 GB, MSI Geforce GTX 1050 2GT OC und 2xSATA3-HD + 1xeSATA-HD mit insges. 7,5 TB, NT Cooler Master Silent Pro Gold 1000W, Monitor Gigabyte G32QCA"
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Alibaba gast1000 „In der Datenträgerverwaltung vorhandene Volumen komplett löschen, dann neues Volumen erstellen, formatieren und dann ...“
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P.S. Ich habe schon gegoogelt. Es gibt ja etliche Programme von WD, die das angeblich beheben können. Aber Fehlanzeige. Das Eine erkennt nichtmal die Platte, das Andere will partout ein Passwort, das ich nie vergeben habe. Ich habe den WD-Werbemüll abgebrochen, als es drum ging, ein PW zu vergeben. Der ganze Mist bringt gar nix...

Alibaba

Win11 pro 64, Ryzen 5 5600G, Gigabyte B550 X V2, DDR4 16GB RAM, SSD Crucial 500 GB, MSI Geforce GTX 1050 2GT OC und 2xSATA3-HD + 1xeSATA-HD mit insges. 7,5 TB, NT Cooler Master Silent Pro Gold 1000W, Monitor Gigabyte G32QCA"
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jofri62 Alibaba „P.S. Ich habe schon gegoogelt. Es gibt ja etliche Programme von WD, die das angeblich beheben können. Aber Fehlanzeige. ...“
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Hallo Alibaba

mit Linux-Live System formatieren.

Eine Festplatte lässt sich mit einem Linux-Live-System (z. B. Ubuntu, Linux Mint) einfach über das grafische Tool GParted oder per Terminal formatieren. GParted wird über das Anwendungsmenü gestartet, erlaubt das Löschen von Partitionen und das Erstellen neuer Dateisysteme (ext4, NTFS, FAT32). Alternativ kann der Befehl sudo mkfs.ext4 /dev/sdX im Terminal genutzt werden.  Quelle KI

Oder 

 https://derlinuxwikinger.de/festplatten-sicher-formatieren/

Gruß

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hjb jofri62 „Hallo Alibaba mit Linux-Live System formatieren. Eine Festplatte lässt sich mit einem Linux-Live-System z. B. Ubuntu, ...“
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Na ja, so umständlich und mit so viel Aufwand würde ich das gar nicht machen. Ich würde einfach - wie du schon schreibst - ein Linux-Live-System starten (egal, ob Ubuntu, Mint, Debian oder was es sonst noch so gibt), da dann das Tool gparted starten, in der grafischen Oberfläche die zu löschende Platte auswählen, dann oben in der Leiste "Laufwerk" wählen, dort "Partitionstabelle erstellen" auswählen und anklicken, als Format "msdos" auswählen, die "Warnung", dass man sich darüber im Klaren ist, dass alles auf der Platte gelöscht wird, anklicken/bestätigen und das Teil werkeln lassen (dauert u.U. ein paar Sekunden, bis das dann durch ist).

Anschließend dann oben in der Leiste auf "Partition" klicken, dort auf "neu" und dann auswählen, wie man die Platte formatieren will (volle Größe oder in mehrere Teile aufsplitten und das Filesystem - bei Windows eher NTFS oder was da gerade so aktuell ist.....)

Danach hat man dann eine Platte ohne irgendwelchen Firlefanz, damit kann man dann anstellen, was man will! Ich verstehe nicht, wieso die Plattenhersteller nicht einfach "leere" Platten verkaufen, anstatt den Kunden mit so einem "Mist" zu verärgern und zu nerven.....

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
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jofri62 hjb „Na ja, so umständlich und mit so viel Aufwand würde ich das gar nicht machen. Ich würde einfach - wie du schon schreibst ...“
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Hallo hjb

ich habe die  https://www.mediamarkt.de/de/product/_wd-my-passporttm-festplatte-2-tb-hdd-25-zoll-extern-schwarz-2773331.html?storeId=&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=19775638035  vor Jahren mit       " Software für die Geräteverwaltung und für Backups, die auch Passwortschutz bietet" gekauft. Ob ich die mit Linux formatiert habe, weiß ich nicht mehr.

Gruß

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winnigorny1 jofri62 „Hallo hjb ich habe die ...“
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Ich hatte mal ne externe gekauft, die war als USB-Stick formatiert!!! Die musste ich mit der Datenträgerverwaltung von Windows erstmal zu einem Laufwerk mit NTFS formatieren!!

Und du wirst es nicht glauben, aber das war meine 2TB Samsung T7!!!

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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winnigorny1 Alibaba „Neugekaufte Festplatte speichert nicht“
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Ich habe eine externe WD Elements 4TB-HD gekauft:

Oha! Ich dachte erst an eine mit USB 3.2gen2 - da würdest du aber jetzt am Hungertuch nagen - sowas kostet irgendwas um die 400 bis 500 Tacken....

Aber OK, wen du nur die von WD mit USB 3.0 hast, ist das immer noch ein erstaunlich günstiger Preis und für die meisten Menschen langt das ja. - Habe auch noch alte von WD mit jeweils 1 TB rumliegen. Für Alltagszwecke und Datensicherung mit PureSyncPro sind die immer noch gut genug. Da läuft die Sicherung dann im Hintergrund und ich kann weiter arbeiten...

Aber für Systemimages nehem ich lieber den sauteuren Kram - dafür hab ich ne Samsung Portable T7 mit 2 TB. Das geht ratzfatz mit Aconis vom Rettungsstick inkl. Validierung. Das ist bei meinem System (OK - echt etwas überfrachtet mit Programmen und Games 632 GB) aber auch ne Hausnummer, die ich brauche, wenn ich den PC nicht über nacht laufen lassen will, was bei ner USB 3.0 portable garantiert nötig wäre.

Gottseidank habe ich das Ding gekauft, bevor die Speicherpreise Richtung Himmel stürmten.....

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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andy11 winnigorny1 „Oha! Ich dachte erst an eine mit USB 3.2gen2 - da würdest du aber jetzt am Hungertuch nagen - sowas kostet irgendwas um ...“
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Das wollte er bestimmt alles wissen. Und wieder ein Haufen von Dir.

Siehe Signatur.

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
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gast1000 andy11 „Das wollte er bestimmt alles wissen. Und wieder ein Haufen von Dir. Siehe Signatur.“
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Man kann das Gelaber nicht mehr lesen....

Kein Backup? Kein Mitleid!
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mawe2 winnigorny1 „Oha! Ich dachte erst an eine mit USB 3.2gen2 - da würdest du aber jetzt am Hungertuch nagen - sowas kostet irgendwas um ...“
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Ich dachte erst an eine mit USB 3.2gen2

Bei einer SATA-HDD ergibt das keinen Sinn.

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andy11 Alibaba „Neugekaufte Festplatte speichert nicht“
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Wo schließ du die Platte überhaupt an. Was für ein USB Port ect.

Anderes Kabel mal versuchen und die Platte hinten am PC anschließen.

Für mich klingt das wie Energiemangel. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
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mawe2 Alibaba „Neugekaufte Festplatte speichert nicht“
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Du könntest mit DiskPart die Platte komplett löschen und dann über die Datenträgerverwaltung (oder auch über DiskPart) neu einrichten.

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