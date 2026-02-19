HDDs sollen fast ausverkauft sein! Aber nur riesige

RAM ist ja nur extrem teuer geworden aber es gibt noch welchen, eine bestimmte Sorte HDDs sollen aber nahezu ausverkauft sein. Western Digital Enterprise Festplatten.

Aber nur so riesige die für, Computer im Hause, viel zu groß sind..

Ironwolf hat immerhin noch eine 4TB für etwas mehr als 150 Euro.

Als Datenlager viel zu schade, da die für permanenten Dauerbetrieb konditioniert ist,

und gefühlt, immer noch zu groß.

Meine 1TB KC 3000 NVMe hat damals nur etwas über 80 Euro gekostet.

Jetzt über 240 Euro und dennoch nicht auf Lager.

Drei normale 128GB Intenso SSDs habe ich gerade noch für knapp unter 70 Euro bekommen, und eine 240GB für etwat über 35 Euro. Sogar noch weniger als vor dem rasanten Anstieg des Preises

Wer noch eine Samsung 2TB hat ist reich geworden..

Und wer noch die eine oder andere alte 500er HDD hat kann, für langsame Aufgaben, seine NVMe schonen. Das Festplattengeräusch weckt Erinnerungen un gfühlt sich wenigstens etwas Schneller an.