Externe Festplatte 1TB

Kann mir jemand einen Rat geben, wie man eine externe Festplatte mit 1TB zukaufen kann?



Was genau willst Du denn wissen?

Zu welchem Zweck soll die Platte dienen? Als zusätzlicher Speicher für die alltägliche Arbeit? Oder als Medium für Sicherheitskopien?

Das Beste wird sein, wenn Du hier erstmal die wichtigsten Informationen zu dem PC postest, an den Du sie anschließen willst.

Ich habe diverse Grafiksoftware und eine CAD-Software installiert!



Der externen Festplatte ist es prinzipiell egal, welche Software Du installierst hast und welche Dateitypen Du darauf speichern willst.