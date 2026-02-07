Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.607 Themen, 110.635 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Externe Festplatte 1TB

kesart / 3 Antworten / Baumansicht Nickles

Kann mir jemand einen Rat geben, wie man eine externe Festplatte mit 1TB zukaufen kann?
Ich habe diverse Grafiksoftware und eine CAD-Software installiert!

VG

Kesart

bei Antwort benachrichtigen
hjb kesart „Externe Festplatte 1TB“
Optionen

Na, das ist doch relativ einfach: Man gehe auf "Amazon", gebe ein, was man sucht, sucht sich was aus, geht auf "kaufen", bezahlt - und "schwupps" - nach ein paar Tagen (oder als Prime-Mitglied meistens sogar am nächsten Tag) hat man die Platte zu Hause....

https://www.amazon.de/s?k=festplatte+extern+1+tb+ssd&crid=4UW1RA4DVMQY&sprefix=Festplatte+extrern+1+TB%2Caps%2C126&ref=nb_sb_ss_mvt-t11-ranker_2_23 

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
bei Antwort benachrichtigen
kesart hjb „Na, das ist doch relativ einfach: Man gehe auf Amazon , gebe ein, was man sucht, sucht sich was aus, geht auf kaufen , ...“
Optionen

Entschuldigung, ich habe mich nicht klar ausgedrückt! Was würdest du empfehlen? Verlegen

Ich weiß, woZwinkernd

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 kesart „Externe Festplatte 1TB“
Optionen
Kann mir jemand einen Rat geben, wie man eine externe Festplatte mit 1TB zukaufen kann?


Was genau willst Du denn wissen?

Zu welchem Zweck soll die Platte dienen? Als zusätzlicher Speicher für die alltägliche Arbeit? Oder als Medium für Sicherheitskopien?

Das Beste wird sein, wenn Du hier erstmal die wichtigsten Informationen zu dem PC postest, an den Du sie anschließen willst.

Ich habe diverse Grafiksoftware und eine CAD-Software installiert!


Der externen Festplatte ist es prinzipiell egal, welche Software Du installierst hast und welche Dateitypen Du darauf speichern willst.

bei Antwort benachrichtigen