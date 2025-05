Ich überlege mir gerade, einen 512 GB USB-Stick mit Passwortschutz zuzulegen. Wenn ich z.B. Bilder darauf speichere, kann am PC niemand darauf zugreifen. Was ist aber, wenn ich den Stick am TV mit USB-Anschluß anschließe? Grreift da der Passwortschutz auch,und wie entsperre ich ihn dann am TV?