Samsung Portable SSD T7 Trimmen nicht möglich

Ich habe die in der Überschrift genannte Samsung Portable gekauft. Dann wollte ich sie mit der Samsung Magician Software einrichten. Sie wurde auch erkannt. Die Software war - wie üblich auf der SSD mitgeliefert. - Vorweg: Alles ist aktuell - auch die Firmware.

Ich kann die SSD im Magician sehen. Ihr Zustand wird angezeigt: Drive Dashboard, Drive Details, Performance Benchmark.

Dann kommts:

Diagnostic Scan - "Dieses Laufwerk wird nicht unterstützt!"

Performance Optimization: "Dieses Laufwerk wird nicht unterstützt!"

Secure Erase: "Dieses Laufwerk wird nicht unterstützt!"

Aber das Schlimmste ist: Nirgends ist eine Optimierung des Laufwerks angeboten, also das Ausführen eines TRIM-Befehls!

Und wenn ich versuche, sie mit dem Windows-Tool "Laufwerke optimieren" versuche, zu trimmen, bekomme ich die Meldung: "Optimierung nicht verfügbar(Der Datei-Systemtyp wird nicht unterstützt!"

Was ist denn das für ein Mist??? Ich habe auf dieses Laufwerk mein Systemimage aufgespielt und eine weitere Sicherung meiner Datenpartition. Damit ist es knapp zu Hälfte belegt. Aber irgendwann sollte ich es doch optimieren?

Seltsamerweise ist das Dateisystem exFAT. Muss ich das ändern? Und dann alle Sicherungen neu aufspielen?