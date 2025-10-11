Neue Partition wurde erstellt, aber Fehler beim Laufwerksbuchstaben.

Soeben habe ich eine neue Partition unter Windows 10 erstellt.
Nach der Zuweisung des Laufwerksbuchstaben kommt folgende Meldung:
„Der ausgewählte GPT-formatierte Datenträger enthält eine Partition, die nicht vom Typ "PARTITION_BASIC_DATA_GUID" ist und der eine Partition vom Typ "PARTITION_BASIC_DATA_GUID" sowohl vorangeht als auch folgt.“
Was kann ich nun tun ?
