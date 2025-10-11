Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.601 Themen, 110.466 Beiträge

Neue Partition wurde erstellt, aber Fehler beim Laufwerksbuchstaben.

capmira / 7 Antworten / Baumansicht Nickles

Soeben habe ich eine neue Partition unter Windows 10 erstellt.
Nach der Zuweisung des Laufwerksbuchstaben kommt folgende Meldung:
„Der ausgewählte GPT-formatierte Datenträger enthält eine Partition, die nicht vom Typ "PARTITION_BASIC_DATA_GUID" ist und der eine Partition vom Typ "PARTITION_BASIC_DATA_GUID" sowohl vorangeht als auch folgt.“
Was kann ich nun tun ?

Ich vermute diese Platte/SSD ist MBR partitioniert und es sind bereits vier primäre Partitionen vorhanden?

Es ist keine SSD.

Partitionen habe ich eigentlich nur 2 gemacht,  plus automatisch 1 System Part. mit 500 MB und jetzt mit der neuen Partition, eine nicht zugeordnete 73 GB und noch eine mit 590 MB.

Kann ich die neue Partition ohne Laufwerksbuchstaben löschen ?

2 gemacht
1 System Part
eine mit 590 MB

Wenn das jetzt in Summe vier primäre Partitionen sind geht bei MBR keine weitere, fünfte primäre Partition.

Was kann ich nun tun ?

Entweder per mbr2gpt umwandeln zu GPT Link dazu
oder
3 primäre und eine erweiterte Partion anlegen.

Ich rate zur Vorsicht d.h. Datensicherung und falls keine Übung bei solchen Aktionen besteht dann jmd. zur Hilfe suchen.

Kann ich die neue Partition ohne Laufwerksbuchstaben löschen ?

Ja.

Unter Datenträgerverwaltung werden mir diese Partitionen, wie oben beschrieben,angezeigt.

Wenn ich diese eine Partition ohne Laufwerksbuchstaben löschen will, mit
"Diskpart" "list disk" wird mir auf einmal nur noch eine Partition angezeigt.


Vorher wurden alle Partitionen angezeigt.

Als Administrator:

- Diskpart
- list disk
- select disk [Nummer]
- list partition

So gemacht?

Ja, zuerst ohne "select disk".

Dann so wie oben, erscheint folgendes:

Eigentlich wollte ich die Partition mit 73 GB für eine Linux Installation, jetzt ist sie nicht mehr sichtbar.

Eigentlich wollte ich die Partition mit 73 GB für eine Linux Installation, jetzt ist sie nicht mehr sichtbar.

 Weil es noch keine Partition ist sondern nicht zugeordneter Speicherplatz.

Starte einfach mal das Linux und wähle den nicht zugeordneten Speicherplatz für die Installation aus.

Vermutlich kommt aber wieder eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf bereits 4 vorhandene primäre Partitionen!

