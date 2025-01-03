1,3 MB zu klein....

Ich hab mir eine Samsung 870 EVO 1TB gekauft, um eine ältere 860 EVO zu klonen.

Beide werden als "1TB" verkauft. Nun zeigt sich, daß die 870er 1,3 MB weniger Speicherplatz hat - das sind so ungefähr 0,00000001 %

Auf die Idee war ich nun nicht gekommen. Daß man TB binär oder Dezimal rechnen kann, weiß ich. Aber dann wäre der Unterschied sehr viel größer. Und daß Samsung "1TB" bei der 860er Reihe anders rechnet als bei der 870er, kann ich mir nicht vorstellen.

Die Formatierung -Exfat- sollte auch immer gleichviel Platz brauchen (?)

1,3 MB - das ist weniger als ein Salzkorn im Meer. Aber in diesem Fall blöde.

Also, was tun? Die 870er gegen eine 860er eintauschen?