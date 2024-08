USB Stick Probleme

Hallo,

ich habe seit ein paar Monaten folgendes Problem:

Zwischen meinem Laptop und Desktop-PC muss ich immer wieder Video-Dateien übertragen. Dafür verwende ich einen USB-Stick.

Die Übertragung ist teilweise sehr langsam, obgleich es um USB 3 Stick handelt. Es ist auch schon mehrfach vorgekommen, dass bei der Übertragung, die Übertragungsrate auf 0 KB/Sek. heruntergeht und ca. 5-10 Sek. nichts passiert. Danach wird die Datei wieder sehr langsam übertragen und irgendwann ist die Übertragung fertig. Dann sieht man die Dateien auf dem USB-Stick. Wenn ich dann über "Hardware sicher entfernen" die Stick aus dem Laptop herausnehme und in den Desktop-PC reinstecke, wird der USB-Stick nicht erkannt. Auch wird er auf dem Laptop nicht mehr erkannt und ist nicht mehr zu retten. Egal was ich veranlasse, der Stick ist dann weder über Datenträgerverwaltung, noch sonst irgendwie auf keinem PC oder Laptop zu erkennen und zu retten.

Wenn man den Stick in den PC/Laptop reinsteckt, gibt es zwar ein akustisches Signal, jedoch ist ein Zugriff auf den Stick unmöglich. Es wird im Explorer unter "Dieser PC" ein USB-Laufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben angezeigt, wenn man darauf zugreifen möchte, kommt die Meldung "Legen Sie einen Datenträger in das USB-Laufwerk ein". In der Datenträgerverwaltung wird in Grau "Datenträger 1 Wechselmedium - kein Medium" angezeigt und ebenfalls ein Zugriff unmöglich. Auch Versuche mit einem Linux-Rechner oder "Macrium Reflect" usw. scheiterte.

Das Problem ist mit mehreren USB-Sticks passiert, teilweise mit Sticks, die nur 4-6 Mal benutzt worden sind und auch Markenware sind. Ich habe etwa 4-5 Sticks dadurch verschrottet. Da die Dateien auf dem Laptop noch vorhanden sind, hatte ich keinen Datenverlust, jedoch will ich das Problem lösen, da auf dem Desktop Videobearbeitungsprogramm installiert ist und die Dateien dort bearbeiten will.

Vielen DANK im Voraus für Eure HILFE.