Seltsames Problem mit USB-HUB

die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen und die blassen/ hellgrauen Einträge alle deinstallieren. Zuvor die anderen genutzten USB Geräte einschalten bzw. anstecken. Dann bei der nächsten Fehlermeldung erneut auf einen Eintrag kontrollieren.

Das scheint wirklich ein interessanter Weg zu sein, auf den ich noch gar nicht gekommen bin. Das sieht bei mir so aus:

Heißt das jetzt noch, dass ich den Scanner, den Druckerr und mein Headset einschalten muss? - Wenn ich dann von dir eine Antwort habe - nur um sicherzugehen, dass ich nichts falsch mache, werde ich die ausgegrauten alle deinstallieren und schauen, was passiert.

Edit:

Habe das jetzt doch einfach mal riskiert und: Hurra!!! - Das war's! - Heißen Dank!!

Frag am Rande: Eingangs steht in deiner Antwort "ICH A13".... War das eine kopierte Antwort von unserem altbekannten "Alphatier"? - Würde mich jetzt nicht wundern. So nervig und verhaßt der Bursche war, Ahnung hatte der auf jeden Fall. - Insofern ist sein Ausschluß auch leider ein Verlust. Seine Ausfälle natürlich nicht....