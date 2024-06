HD mutiert "über Nacht" auf RAW

Hallo!

Mir sind vor einiger Zeit im Abstand von 2-3 Tagen zwei 2TB-HDs unlesbar geworden. Beides sind Ex-Serverplatten, die mir ein Bekannter geschenkt hatte, nachdem in seiner Firma modernisiert worden ist. Klar, paar Jahre alt, gebraucht. Eine war im PC verbaut, die Andere in einem Gehäuse mit eSATA. Habe Beide von CrystalDiskInfo und noch so was überwachen lassen, aber es hiess immer "gut". Auch keine Überhitzung wurde gemeldet. Paar und dreissig Grad. Dennoch ging abends beim Abschalten noch Alles und morgens wurde nix mehr angezeigt bzw. die Datenträgerverwaltung zeigte RAW an. Paar Tage später nochmal das Gleiche. Und ausser ein paar Filmen liess sich nichts wiederherstellen. Nach erneutem Formatieren waren beide HDs wieder einsatzfähig, aber ich habe sie trotzdem ausgemustert.

Frage wie kommts dazu? Kann mir das jemand erklären?

Alibaba