Festplatte für Datensicherung gesucht.

Ich habe mein Windows 11 24H2 mit Acronis True Image auf einer externen Festplatte gesichert.

Lief alles inklusive des Validierens des Images problemlos durch.

Nur beim testweisen Zurückspielen des Image, also damit Windows 11 wiederherstellen, fing die Festplatte bei ungefähr der Hälfte des Images an zu klackern.

Ich dachte schon, dass wars.

Aus- und Einschalten wärend des Wiederherstellungsvorgang hatte sie jedoch dazu gebracht, den Datentransfer doch noch fortzusetzen.

Windows 11 läuft.

Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche eine neue Festplatte, so ab 2 TB aufwärts.

Könnt ihr mir was empfehlen?

Sie muss nicht schnell oder besonders leise sein, dafür aber sehr zuverlässig.

Die Festplatte kommt dann in das externe Gehäuse der jetzigen Festplatte rein.