Speichermedien werden manchmal nicht erkannt

Bevor ich den Sprung zu Win11 mache, würde ich gerne noch ein allgemeines Problem lösen, soweit möglich. Ich habe ein Mobo mit B550-Chipsatz. Intern angeschlossen sind eine 500er SSD mit System und einigen geschwindigkeitsrelevanten Programmen, Browser, etc. Dazu 2 HDs (1x2000 u. 1x3000GB), sowie ein DVD-Brenner. Eingebaut ist noch eine ESATA-Controllerkarte mit zwei externen Anschlüssen. An Beiden hängt je eine 2000GB-HD in ext. Gehäusen. Und zuletzt gibts noch ein ext. USB-Gehäuse mit einer 2000er HD.

Ab und zu in leider völliger Unregelmässigkeit werden beim Systemstart einzelne Platten nicht erkannt. Ich habe extra keine Hubs voll bestückt, jede externe Platte hängt an eigenem Controller. Dennoch wüsste ich gern den Grund für die zufälligen Aussetzer und vielleicht auch, was ich dagegen machen kann?

Liegt es evtl. an einer zu verwaltenden Höchstanzahl?

